تحديد نصيب الفرد من التموين لشهر مارس 2024

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نصيب الفرد من التموين الخاص بشهر مارس 2024.

نصيب الفرد من التموين

- زجاجة زيت 800 مللي للفرد على بطاقة التموين وبحد أقصى أربع زجاجات زيت على البطاقة.

- كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات على البطاقة.

- كيلو أرز أو مكرونة للبطاقة التي يقل عدد أفرداها عن أربعة.

-2 كيلو أرز أو مكرونة 800 جرام للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

ضوابط توزيع نصيب الفرد في التموين

ووفقاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن نصيب الفرد من التموين يتم تحديده على أساس عدة عوامل منها الدخل الشهري، حجم الأسرة، الاحتياجات الأساسية والمتوسطة، ويهدف النظام إلى ضمان توزيع السلع بشكل عادل ومتساوي بحيث يستفيد الجميع من أصحاب الدخل المنخفض والمحدود.

بدء صرف تموين شهر مارس 2024

يشار إلى أنه بدأ اليوم الجمعة، صرف السلع التموينية، وتحديد نصيب كل فرد في تموين شهر مارس 2024، إذ يمكن للمواطنين من مستفيدي البطاقات التموينية، صرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً على مستوى الجمهورية.