بدء تلقي الطعون على المرشحين لرئاسة 4 جامعات غدا.. اعرف القوائم كاملة

يبدأ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، غدا الأحد، استقبال الطعون على المقدمين لرئاسة 4 جامعات حكومية، هي «القاهرة» و«بورسعيد» و«أسوان»، و«الأقصر»، إضافة إلى أكاديمية السادات.

ومن المقرر أن يستمر تقديم الطعون على مدار يومين، على أن تخضع للفحص يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لإعلان القوائم النهائية الأربعاء المقبل، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية والقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

إجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، وفقاً لتقرير صادر عنه، أن المجلس بدأ تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها الشهر الماضي، حيث وضع إجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وفقا للقرار الوزاري رقم 1384 بتاريخ 24 أبريل الماضي، بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس يقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للكليات المختلفة وفقاً للضوابط والقواعد والنظم المعمول بها والمنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، لافتا إلى أن العمل يسير يصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.

قوائم المرشحين المبدئية لـ 4 جامعات

وتضمنت القوائم المبدئية للمرشحين لرئاسة 4 جامعات ما يلي: