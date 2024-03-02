رئيس البورصة يشارك في مؤتمر «بناء القدرات لتعزيز التنمية» بهيئة الرقابة

شارك أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، في النسخة الأولى من مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية المقام تحت عنوان «بناء القدرات لتعزيز التنمية»، بدعوة من محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، وبحضور نواب من مجلسي النواب والشيوخ ورموز المال والأعمال وقيادات المحافظة.

مزايا الاستثمار في البورصة للأفراد

أوضح رئيس البورصة، في كلمته، الدور الحيوي الذي تقوم به البورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني، وكيف يمكن للشركات بكافة أنواعها الاستفادة من الخدمات المتاحة في سوق الأوراق المالية، سواء عن طريق القيد في البورصة أو الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بها، وكذلك قدم شرحًا لمزايا الاستثمار في البورصة للأفراد بجميع فئاتهم، مع التأكيد على ضرورة التعرف على الإطار العام لسوق المال وضوابطه، ومبادئ الاستثمار به قبل بدء التداول حتى يمكن للمستثمر الاستفادة من السوق وإدارة المخاطر المرتبطة باستثماراته به.