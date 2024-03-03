«مسلم»: يجب إتاحة الزيارات المجانية للمتاحف والأماكن الأثرية لطلاب المدارس

طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال تخصيص أيام لطلاب المدارس لزيارة المتاحف والأماكن الأثرية سواء بالمجان أو برسوم بسيطة.

دعم النشء وتعريفهم بأهمية الآثار المصرية

قال «مسلم» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقد الآن لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمود القط أمين سر اللجنة بشأن تخفيضات تذاكر دخول الأطفال والطلبة للمتاحف خلال يومي العطلة الأسبوعية للمدارس «الجمعة والسبت»: نحن بحاجة إلى دعم النشء وتعريفهم بأهمية الآثار المصرية والحفاظ عليها باعتبارها مكونا أساسيا من الحضارة المصرية، مشيرا إلى أهمية إتاحة الزيارات المجانية للمتاحف المصرية لطلاب المدارس.

تشجيع العائلات على زيارة المتاحف

كان النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، قد أوضح في الاقتراح بضرورة تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة يومي الجمعة والسبت بهدف تشجيع العائلات على زيارة المتاحف المصرية.

من جانبها، قالت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة، إن الجيل الجديد من أبنائنا أغلبه يواجه أمية ثقافية، موضحة: «أبناؤنا لا يعرفون شيئا عن تراثنا أو تاريخنا»، لافتة إلى أن منصة «واتش آت» نجحت في تقديم محتوى جيد وتنويري لأطفالنا وهو مسلسل يحيى وكنوز، مطالبة بضرورة زيادة الجرعة التنويرية لأطفالنا عبر المنصات الرقمية المصرية.

وأكد الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة تبحث بالفعل هذا الأمر بغرض تحفيز الأسر المصرية على أصطحاب أبنائهم لزيارة المتاحف المصرية.