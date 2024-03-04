تركيب 20 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية في سيدي براني بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ أعمال تركيب أسقف منازل للأسر الأكثر احتياجًا في قرى مركز ومدينة سيدي براني غرب مرسى مطروح، بالمناطق الصحراوية النائية، من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة لجمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع مطروح بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

مساعدة الأهالي في المناطق النائية

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه يجري تنظيم قافلة لعمل أسقف المنازل للأهالي من أبناء محافظة مطروح، وتركيب وصلات مياه تيسيرا على المواطنين الأكثر احتياجا في المناطق النائية.

وأضاف أنّ أعمال قافلة فرع رسالة بمطروح بالتعاون مع المركز الرئيسي، شارك فيها 80 متطوعا ركبوا 18 سقف غرفة في عدد من المنازل للأسر الأكثر احتياجا في أكثر من منطقة صحراوية، كما جرى عمل 20 وصلة خاصة بمياه الشرب لعدد من الأسر في مركز سيدي براني.

مساعدة الأسر البسيطة

وأوضح أنّ هناك تعاونا مشتركا بين محافظة مطروح والجمعيات الأهلية الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة، وذلك لمساعدة المواطنين من الأسر البسيطة على توفير حياة كريمة لهم.