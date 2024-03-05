القوات الأمريكية: استهداف مواقع إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، استهداف مواقع إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت تمثل «تهديدًا وشيكًا» للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية بالمنطقة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ولفتت إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خليج عدن استهدفا سفينة حاويات مملوكة لجهة سويسرية، وترفع علم ليبيريا.

وأوضحت أن أضرارًا لحقت بسفينة الحاويات التي ترفع علم ليبيريا، والتقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.