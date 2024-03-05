عامل نظافة أعاد 300 ألف جنيه لصاحبها: تكريمي من «النواب» يساوي ملايين الدنيا

أكد عاشور عيد، عامل النظافة الذي كرمه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وكذلك مجلس النواب، تقديرا لأمانته في رد مبلغ 300 ألف جنيه عثر عليها أثناء عمله في منطقة سموحة، سعادته بهذا التكريم، موضحا أنه لم يكن يتوقع حدوثها.

عيد: التكريم أسعدني.. وأهم من ملايين الدنيا

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أدى الأمانة لصاحبها فقط، ولم يتوقع أن يجد الأمر صدى واسعا ويتم تكريمه أكثر من مرة، «متوقعتش تكريمي المشرف دا اللي أسعدني جدا، وهو أهم من كل ملايين الدنيا، وكل ما أتذكر فرحة صاحب المال لما رجعتله الفلوس، أشعر بالفخر، وأشكر مجلس النواب على تكريمي بالأمس واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللي كرمني اليوم في مكتبه».

«نهضة مصر»: عاشور عيد مثال للعامل الأمين

فيما قال أحمد شحاتة، رئيس المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر التي يعمل بها «عيد»، إنه مثال للعامل الأمين رغم ظروفه ومرض ولدين من أبناءه الأربعة، حيث يحتاجان لعلاج طويل ومكلف، ومنذ اليوم الأول لعثوره على المبلغ المالي وإعادته لصاحبه، قام المحاسب حسام الدين إمام بتكريمه على تصرفه، كما تم تكريمه من مجلس النواب ومحافظ الإسكندرية.