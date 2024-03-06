مقتل جندي إسرائيلي بوحدة الكلاب البوليسية وإصابة 12 آخرين في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي خلال القتال مع الفصائل الفلسطينية في جنوب قطاع غزة اليوم، ليرتفع عدد القتلى إلى247 منذ بدء العملية البرية في غزة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

إصابة 12 جنديا

وكشفت جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل الرقيب أول ديفيد ساسون، 21 عامًا، من وحدة الكلاب البوليسية، مشيرًا إلى أصيب 12 جنديا آخرين، خمسة منهم في حالة خطيرة – ثلاثة من لواء الكوماندوز واثنان من وحدة عوكيتز – في نفس المعركة ضد الفصائل الفلسطينية.

بداية الحرب على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صباح السبت 7 أكتوبر بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذت الفصائل عملية طوفان الأقصى ورد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية التي أسقطت أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما تواجه إسرائيل حاليا تهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعوة مقدمة من دولة جنوب إفريقيا وسط دعوات إقليمية وعالمية للتهدئة.