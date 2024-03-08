أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ الخطوات والإجراءات المطلوبة لإقامة القوافل الطبية، وذلك للراغبين في المساهمة في مجال الخدمات المجتمعية الطبية.

خطوات وإجراءات إقامة القوافل الطبية بكفر الشيخ

ووفقاً لما حدّدته مديرية الشؤون الصحية فإنّ الخطوات والإجراءات المطلوبة لإقامة القوافل الطبية هي كالتالي:

- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية «التنفيذية والأمنية».

- الحصول على موافقة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ برفع طلب له ويرفق مع الطلب ملف عرض يشمل المستندات الآتية لفحصه:

1- مستند بقائمة الأدوية المستخدمة في تلك القافلة بكافة بياناتها لمراجعتها، والتأكد من سلامتها ومطابقتها عند المرور الفني على القافلة.

2- مستند ببيان أسماء الأطباء المشاركين وتخصصهم ومؤهلاتهم مع إرفاق صورة من الرقم القومي لكل طبيب وصورة من شهادة مؤهله على أنّ يكون الأطباء المشاركين من حملة دبلومة أو ماجستير في التخصص.

3- قائمة المستلزمات المستخدمة مع بيان مستلزمات مكافحة العدوى فيها.

4- بيان الجهة التي يتم إرسال النفايات الخطرة إليها بعد القافلة لحرقها في محرقة صديقة للبيئة.

5- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

- إخطار الوزارة بالطلب عن طريق القوافل العلاجية بالمديرية بعد استيفاء المطلوب أعلاه.

تنسيق الأماكن المقترحة لتقديم الخدمة

وأكدت المديرية على ضرورة التنسيق بدءًا مع منسق القوافل العلاجية بالمديرية لتنسيق الأماكن المقترحة لتقديم الخدمة، وذلك في إطار توحيد الجهود وتكاملها وعدم التداخل وهدر الجهود لوجود خطة قوافل علاجية يتم تنفيذها بالفعل، ويتأكد على الجهة المقدمة للطلب المتابعة مع مدير الإدارة الصحية التي تقع القافلة محل التحضير في نطاقها الجغرافي بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وذلك للتنسيق والمتابعة وإتمام الدور الإشرافي.

وأشارت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، إلى أنّ وزارة الصحة والسكان متمثلة في مديرية الشؤون الصحية لا تتحمل أي أعباء مالية، ويقتصر دورها على النطاق الإشرافي للتأكد من أمان وسلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال التأكد من «أمان وسلامة الدواء، ووجود فريق طبي مؤهل ومعتمد من الوزارة، واتباع سياسات مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات»، وكذلك المواطن متلقي الخدمة لايتحمل أي أعباء مالية للحصول على الخدمة.