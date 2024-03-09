متى يجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره؟.. 3 حالات نص عليها القانون

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالات يُمكن فيها للشخص المؤمن عليه سواء من القطاعين الحكومي أو الخاص، الجمع بين المعاش الذي يتقضاه وأجره.

قانون التأمينات الاجتماعية

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية حدد 3 حالات، يستطيع فيها الشخص المؤمن عليه، أنّ يحصل على معاش الإصابة والأجر الذي يستحقه دون حدود، وذلك وفقًا للقانون.

حالات الجمع بين المعاش والأجر

وأضاف «محفوظ» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حددت أنه يمكن أنّ يجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره، وفقًا للمادة 69 التي تنص على أن يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المُستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق المقررة بهذا القانون، وفقًا لما يأتي:

- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المُستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك دون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره دون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.