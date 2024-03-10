رئيس «النواب» لأعضاء المجلس: «عندنا شغل كتير في شهر رمضان»

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم. كما توجه بالتهنئة للأخوة المسيحين بمناسبة الصوم الكبير، جاء ذلك في بداية الجلسة العامة اليوم.

الحضور والالتزام بالجلسات

ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بضرورة الحضور والالتزام بالجلسات قائلا: «الشطارة إننا نشتغل وإحنا صايمين.. مش نصوم وننام وأبشركم إننا هنشتغل كتير في رمضان»، وداعب النواب قائلا هذا العام تصادف صيام الوحدة الوطنية، ويناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم 3 مشروعات بتعديل قانون المرور.

تحقيق الانضباط

أكد التقرير البرلماني دور وزارة الداخلية وسعيها لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كل القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير، والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.