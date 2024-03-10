«الفرحة فرحتين».. بدء صيام المسلمين والمسيحيين في مصر غدا

يتعانق الصوم الكبير وصيام شهر رمضان هذا العام معا كما تتعانق المنارة التي يخرج منها صوت القس مُصليًا «الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأنبياء والرسل»، مع المئذنة التي يُسمع منها صوت الشيخ مناديًا «الصلاة خيرٌ من النوم».

الكنيسة تبدأ الصوم الكبير غدا الاثنين لمدة 55 يوما

وتتلاحم أيام الصوم معًا، حيث تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم المقدس، أو الصوم الكبير غدا الاثنين 11 مارس لمدة 55 يومًا مع صيام شهر رمضان الكريم الذي يكون أول أيامه غدا، بحسب ما أعلنت دار الإفتاء منذ قليل، والتي وصفها القس جوارجيوس القمص فيلبس، كاهن كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان، خلال حديثه لـ«الوطن» أنها أقدس أيام السنة التي يصوم فيها المؤمنون فيشعرون بجو من الروحانية والعمق في العبادات، والبعد عن الشرور والخطايا.

فهناك أرضية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، فقد اجتمعوا خلال أيام الصوم الكبير وشهر رمضان على الاهتمام بالعبادة والصلاة والفضائل، مثل الحق والرحمة والعدل، وقال كاهن العاشر من رمضان في هذه الأيام المباركة تزداد الروابط فنجد أن مِصر كلها صائمة.

وأضاف القس جورجيوس: مصرنا الصائمة المباركة بأصوامها وعبادتها، مصر التي عبرت جبال من المصاعب والأزمات والضيقات الكثيرة، وشقت في وسط هذه الجبال طرقًا ممهدة ومدن ومساكن ورعاية صحية وتقدم علمي، نصلي جميعنا، ونتضرع من قلوبنا الصائمة، لتنمو مصرنا الغالية وتسمو وترتفع بقوة الله الذي نتعبد له.