أستاذ علم اجتماع: إفطار رمضان بطقوسه المختلفة يُحيي العلاقات في صورة التراحم

قال الدكتور عبد الوهاب جودة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن العالم أجمع يمر بمنحدر قيمي خلال هذه الأيام، وهذا يرجع إلى التحول الذي حدث في منظومة القيم بشكل عام، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يحافظ على بعض القيم على مدى تاريخه، رغم التحولات التي تحدث في فترات معينة.

عادات وتقاليد مصر راسخة

وتابع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن ثوابت الشعب المصري لا تتغير أبدًا، متابعًا: «لا يجب أن يخاف أحد على مصر، منظومة الثقافة في مصر راسخة لا تتغير، ولا يمكن أن تختزل في بعض الأشياء».

وأضاف أن العزومات مظهر من مظاهر قوة العلاقات الاجتماعية بين الأقرباء والفئات الاجتماعية المختلفة بشكل عام، مشيرًا إلى أن إفطار رمضان بطقوسه المختلفة يُحيي العلاقات في صورة التراحم والتهادي والمودة والاحترام، بالإضافة إلى الطقوس الدينية والتعبد وصولاً لأداء طقس السحور.