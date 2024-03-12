ضبط 70 كيلوجراما من البلح والكنافة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

تكثف محافظة مطروح جهودها مع بداية شهر رمضان الكريم، لمراقبة ومتابعة سلامة المعروض من السلع الغذائية، مع استمرار حملات التفتيش والمراقبة من الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق، لضبط المخالفين، وضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت لجان مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة مطروح من ضبط وإعدام أكثر من 70 كيلوجرامًا أغذية وتحرير 11 محضرًا.

إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى تنفيذ حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق مدينة مرسى مطروح، والمرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام أكثر من 70 كجم أغذية فاسدة، منها الكنافة والبلح والمعجنات وغيرها، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 11 عينة ياميش رمضان وتحرير 11 محضر منهم عدد 6 محاضر جنح صحيه لعدم حمل شهادات صحيه مع العاملين، وتحرير عدد 5 محاضر جنح صحية لعدم إتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت وجار العرض على جهات التحقيق.

تكثيف الحملات على الأغذية بالأسواق

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.