مسلسل الكبير أوي 8 يتربع على قمة المشاهدة وقت الإفطار

8 مواسم استطاعت أن تخلق لجمهور أحمد مكي ومسلسل الكبير أوي، قاعدة جماهيرية عريضة، وثقة كبيرة بأنّه سيُقدم لهم جرعة كوميدية تليق بالأسرة المصرية في الموسم الدرامي الرمضاني.

الكبير أوي يترند

ويقدم مكي هذا العام الجزء الثامن من سلسلة الكبير أوي، والذي يعرض على قناة ON، على مائدة الإفطار، حيث يُعرض بعد أذان المغرب مباشرة، وهو ربما قرار جرئ من صناع العمل والعاملين في القناة العارضة، وينافسه عدد كبير من الأعمال في هذا التوقيت، لكن «الكبير» يتصدر محركات البحث بعد عرض الحلقة الجديدة دائمًا متفوقًا على جميع الأعمال التي تُعرض معه في التوقيت نفسه.

وتصدرت اليوم وبعد الإفطار بلحظات الحلقة الثانية من الكبير أوي عناوين محركات البحث، على إكس «تويتر سابقًا»، كما تصدر أمس ايضًا على مواقع جوجل وفيسبوك وتيك توك.

أبطال الكبير أوي

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وصفاء الطوخي.