مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024
كتب:
آية حسنين
01:14 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
رمضان
يتطلع الأهالي في محافظة الدقهلية لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13-3-2024، بعد تحديدها في إمساكية شهر رمضان من خلال الهيئة العامة للمساحة المصرية.
مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024
ويستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024، من أجل تسهيل أداء الصلوات والفروض الخمسة في مواعيدها الثابتة.
موعد صلاة الظهر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024
وجاء موعد صلاة الظهر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 12 و 4 دقائق
موعد صلاة العصر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024
وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد صلاة العصر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 3 و28 دقيقة
موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024
ويرفع أذان صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 6 و1 دقيقة وهو موعد الإفطار الخاص بثالث يوم في رمضان
موعد صلاة العشاء في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024
وجاء موعد صلاة العشاء في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الساعة 7 و19دقيقة
موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024
وحددت الهيئة موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الساعة 4 و 39 دقيقة.