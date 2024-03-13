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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب:

آية حسنين
01:14 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
رمضان

رمضان

يتطلع الأهالي في محافظة الدقهلية لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13-3-2024، بعد تحديدها في إمساكية شهر رمضان من خلال الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024، من أجل تسهيل أداء الصلوات والفروض الخمسة في مواعيدها الثابتة.

موعد صلاة الظهر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وجاء موعد صلاة الظهر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 12 و 4 دقائق

موعد صلاة العصر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد صلاة العصر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 3 و28 دقيقة

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويرفع أذان صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 6 و1 دقيقة وهو موعد الإفطار الخاص بثالث يوم في رمضان

موعد صلاة العشاء في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وجاء موعد صلاة العشاء في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الساعة 7 و19دقيقة

موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وحددت الهيئة موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الساعة 4 و 39 دقيقة.

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