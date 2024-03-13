القبض على 12 ديلر في حملة على تجار المخدرات بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، عاطلا له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الاستروكس وفرد خرطوش وطلقتان.

وجرى ضبط 4 عاطلين لـ2 منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين، وسلاح أبيض مطواة، و2143 قرصا مخدرا، وطبنجة صوت وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم 49 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وخلال الحملات تمضبط عاملان وسائق لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم 9,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، ضبط سائق بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته 1,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض.

وجرى ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته 2300 قرص مخدر، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض، وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته 1050 كيلوجراما لمخدر الهيروين، واتخذت الإجراءات القانونية.