أميرة سيد مكاوي: أبي كان يحب ارتداء الجلابية.. وهذه طقوسه في رمضان

تحدثت أميرة سيد مكاوي، عن والدها وتفاصيل حياته، وأهم الطقوس المفضلة له في شهر رمضان، قائلة: «بابا كان بيقعد فى البيت وقت طويل، لإنه شخص بيتوتي جدا، علشان كده البيت كان مهم جدا بالنسبة له».

وأضافت أميرة مكاوي، لبرنامج «عاش هنا» مع الإعلامية هاجر جميل: «كنا عايشين في عمارة، مش بيت عائلة، لكن كنا مع الجيران كإننا عائلة واحدة».

طقوس سيد مكاوي في رمضان

وتابعت: «من الطقوس المهمة لبابا فى رمضان كان بيجيب الطرشي والعيش المفقع من منطقة السيدة زينب»، مشيرة إلى: «والدي كان يحب الجلوس فى البيت بالجلابية، وكان بيفصلهم مخصوص، وكان بيفصل الجلاليب الحرير عشان يروح بيها الشغل».

وواصلت: «بابا وماما كان بالنسبة لهم القراءة شيء مهم جدا، ونظرا لأن بابا كفيف كان بيعتمد على استقاء المعلومات من الراديو، لكن احنا بردو كنا مساعدينه في القراءة، وكان بيصلح لي لأخطاء ويعلمني الإلقاء وأنا أقرأ».