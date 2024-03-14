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دراما المتحدة

وفاة شقيقة الإعلامي خيري رمضان 

كتب:

منتصر سليمان
07:49 م | الخميس 14 مارس 2024
الإعلامي خيري رمضان

الإعلامي خيري رمضان

أعلن الإعلامي خيري رمضان، وفاة شقيقته، بركسام رمضان، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار.

وكتب الإعلامي خيري رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انتقلت الى رحمة الله شقيقتي بركسام رمضان، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، ستقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر غدا بعد صلاة الجمعة 15/3، بناءً على وصية المرحومة يقتصر العزاء علي تشييع الجنازة».

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