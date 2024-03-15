بوسي ترد على طليقها: «كان بيتعشى معايا يوم الحلقة وندمانة إني قولت له بحبك»

لم تتوقف أزمة بوسي مع زوجها السابق هشام ربيع، فبعد خروجها مع الإعلامية بسمة وهبة وتأكيدها على حبها له، خلق الأمر أزمة بين هشام ربيع وزوجته الحالية، وخرج من خلال فيديو ليؤكد أن علاقتهما انتهت منذ فترة، ووجه لها اللوم لأنها قالت له «بحبك» وهو رجل متزوج .

أزمة بوسي مع زوجها هشام ربيع

وفي رسالة صوتية للإعلامية بسمة وهبة قالت بوسي: «قعدتي تضغطي عليا في الحلقة وتقوليلي قوليله بحبك، وقوليله كلام كويس، أنا فعلا ندمانة إني عملت كده وسمعت كلامك، طلع واتكلم عليا وفي سيرتي، مع أني معملتش مشاكل، عمري ما قولت عليه كلمة وحشة».

وأضافت في رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ماكنتش متخيلة أن الشهرة واكلة دماغه، وده على حساب مين، مراته اللي كانوا بياكلوا مع بعض عيش وملح، أنا بجد مصدومة، والمشكلة يوم التصوير والحلقة جه واتعشى معايا، وكانت علاقتنا كويسة، لم أكن اتخيل بعد الحلقة أنه اتعرض لحالة نصب يطلع ويقول كلام زي ده، مش قادرة أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل».

بوسي تتحدث عن زوجها السابق

وتحدثت الفنانة بوسي، بعد ظهورها مع الإعلامية بسمة وهبة، حول زوجها السابق، هشام ربيع، الذي انفصلت عنه، عقب أشهر من الزواج، بعد القبض عليه بسببها، وأكدت أنه دخل السجن لحمايتها، وإنها لا تزال تحبه حتى الآن، قائلة: «الراجل ده اتحبس علشان يحميني من عصابة».