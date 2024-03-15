افتتاح مسجدين جديدين بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين بمركزي قلين والرياض، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح مساجد جديدة

اُفتتح مسجدان ما بين تأسيس جديد، وإعادة إحلال وتجديد، وهما: «مسجد الرحمة بقرية صروة بمركز قلين، ومسجد حي العرب بمركز الرياض».

جاء ذلك بحضور ومتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة قلين، والدكتور محمد عوض حسانين، مدير إدارة الرياض شرق.

«رمضان شهر الطاعات» محور خطبة الجمعة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة والتي جاءت تحت عنوان «رمضان شهر الطاعات».