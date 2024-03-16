خبير: مشروعات النقل انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطن

كشف الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، أن قطاع النقل حيوي ومهم يخدم كل مشروعات التنمية المستدامة، وبدون نقل وبنية تحتية لن يكون هناك مشروعات زراعية وصناعية وعمرانية.

مشروعات النقل انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطن

وتابع خبير الطرق والنقل خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشروعات النقل انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطن، موضحًا أن الدراسات الهندسية التي تم إجراؤها مع المكاتب الاستشارية العالمية قبل 2011، كانت تنص على أنه في حال عدم التحرك نحو مشاريع النقل السريع فإن القاهرة ستتحول إلى جراج كبير.

الدولة المصرية اهتمت بقطاع النقل

وأردف خبير الطرق والنقل، أن الدولة المصرية اهتمت منذ العام 2014 بقطاع النقل بمختلف وسائله، من طرق وموانئ ومناطق لوجيستية وسكك حديدية.

وأوضح خبير الطرق والنقل أن المواطنين كانوا لا يأخذون حقهم في التعويضات عند وجود قرار منفعة عامة، ولكن منذ 2014 يتم تعويض المتضررين بشكل عادل بعد حساب قيمة الممتلكات، وحسابها من قبل المتخصصين.

وأشار أن هناك شفافية شديدة من الدولة في تعويض المتضريين من تنفيذ المشروعات، موضحًا أنه يتم تدقيق البيانات والمعلومات حول الممتلكات التي يتم نزعها.