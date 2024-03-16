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«التربية الرياضية» بسوهاج تنظم ورشة عمل عن إصابات الكتف والركبة

كتب:

أحمد أبوضيف
12:25 م | السبت 16 مارس 2024
جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

نظم قسم علوم الصحة الرياضية الرياضية بكلية التربية الرياضية، في جامعة سوهاج، بالتعاون مع قسم العظام بكلية الطب البشري، ورشة عمل عن إصابات الكتف والركبة، لتأهيل الطلاب منهجياً من خلال المقررات العلمية في مجال إصابات الملاعب وفسيولوجيا الجهد البدني، وذلك بمدرجات الكلية داخل الحرم الجامعي الجديد.

ضخ دماء جديدة من الكوادر الرياضية المتخصصة

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن تنظيم تلك الورش التدريبية تأتي في اطار الحرص علي ضخ دماء جديدة من الكوادر الرياضية المتخصصة، وصقلهم بالمهارات المطلوبة لتجهيزهم للمنافسة، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور احمد محمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتوره مها رشوان رئيس قسم علوم الصحة الرياضية، أن الورشة تطرقت إلى التعريف بالمفهوم العام للإصابات، تعريف الإصابة الرياضية وانواعها، الأسباب العامة لحدوث هذه الإصابات وكيفية معالجاتها، أسس الوقاية لتجنب حدوث الإصابات، كما تطرق للإسعافات الأولية للإصابات الرياضية وتعريفها، وأهدافها.

إصابات مفصل الكتف والركبة

وذكر الدكتور محمد علي إمام، منسق الورشة وعضو هيئة التدريس بالقسم، إن الورشة ناقشت إصابات مفصل الكتف، وإصابات مفصل الركبة، حيث حاضر بها كل من الدكتور مصطفى حميد والدكتور أحمد طاهر اعضاء هيئة تدريس بقسم العظام بكلية الطب البشري.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.