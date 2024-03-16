وفد سياحي من 3 دول يزور المناطق الأثرية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة.

وفود أجنبية متعددة الجنسيات تزور المنيا

وأضاف محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر، والمناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية وفدا سياحيا أوروبيا شمل دول «ألمانيا ـ فرنسا - إنجلترا»، وضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار بني حسن وتونا الجبل وتل العمارنة.

تعريف العالم بالحضارة المصرية العريقة

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة بالمحافظة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة، وتعريف العالم بالحضارة المصرية العريقة.