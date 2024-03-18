أمطار خفيفة في الإسماعيلية ورفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى

شهدت مدينة الإسماعيلية، اليوم، هطول أمطار خفيفة، على بعض المراكز والقرى، استمرت قرابة نصف ساعة دون تأثير على حركة الطرق والسيولة المرورية.

وقال ديوان محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي: إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بحسب خريطة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وناشدت محافظة الإسماعيلية، المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر وخاصة خلال السير على الطرقات السريعة والصحراوية، خلال سقوط الأمطار لعدم تعرض حياتهم للخطر.

الطوارئ: غرفة عمليات علي مدار 24 ساعة

ووجه اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الإستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وشدد «بشارة» على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، مع تفعيل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ، ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ بضرورة تطهير بالوعات الأمطار باستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار، وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.