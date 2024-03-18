تراجع جديد للدولار مع نهاية التعاملات اليوم.. «اعرف وصل لكام»

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا في البنوك مقابل الجنيه المصري، مساء اليوم الاثنين 18-3-2024، ذلك وفقا لآخر تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك بالمقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 46.90 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع، بانخفاض اقترب من 60 قرشا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا اليوم ليسجل 47.5 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشا.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.13 جنيه للبيع، و47.23 جنيه للشراء، بتراجع بقيمة 12 قرشا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية بعد تراجعه 10 قروش.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار اليوم مستقرا عند 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cibاستقر سعر الدولار اليوم ليسجل 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع تبعا لبنك cib متراجعا بقيمة 7 قروش.