مسابقة الأزهر الرمضانية.. من أول صحابي علم القرآن في القدس؟

نشر مجمع البحوث الإسلامية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السؤال الثامن ضمن مسابقة الأزهر الرمضانية، وجاء السؤال أنه في عصر الصحابة الكرام تحوَّل المسجد الأقصى إلى منارة معرفية وعلمية.

الصحابي الذي علم القرآن في القدس

فعُيِّن مَن يُعلِّم القرآن في رحاب الأقصى، فقد تولَّى مهمةَ تعليم القرآن في القدس عددٌ من الصحابة، وذلك بعد تحديد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكان المسجد وأمرِه ببناء المسجد القِبلي في موقعه الذي عليه اليوم، وعليه فإن أول صحابي علَّم القرآن الكريم في القدس هو:

1- سيدنا عبادة بن الصامت.

2- سيدنا عمر بن الخطاب.

3- سيدنا معاذ بن جبل.

ويمكن الدخول إلى الرابط التالي للاشتراك والجواب على سؤال المسابقة بالضغط هنـا.

شروط المسابقة

ويشترط في مسابقة الأزهر الرمضانية وفق ما نشرته صفحة مجمع البحوث الإسلامية التالي:

- ألا يقل سن المتسابق عن 12 عامًا.

- أن يكون المتسابق مقيمًا على أرض مصر أيًّا كانت جنسيته.

- استيفاء البيانات المطلوبة بشكل صحيح في هذا النموذج .

- سيظهر كود التسجيل الخاص بك و السؤال الخاص بالمسابقة .

- لا بد من الإجابة على كافة الأسئلة المطلوبة.

- التأكد من الضغط على حفظ الإجابة .

الفائزون في السؤال السابع

أسماء الفائزين فى سؤال الأمس من مسابقة القدس في موكب الزمان:

- فاز بجائزة قدرها 500 جنيه من داخل جمهورية مصر العربية، المتسابقة أمنيه طاهر طلعت من محافظة القاهرة.

- فاز بجائزة قدرها 500 جنيه من خارج جمهورية مصر العربية، المتسابق علاء نور هدايت من أندونيسيا.

فاز بجائزة الاشتراك فى مجلة الأزهر لمدة عام من داخل جمهورية مصر العربية كل من:

1) شوقية محمد قاسم الرشيدي من محافظة الغربية.

2) حمد هاني عبدربه من محافظة بني سويف.

3) خالد عبدالباسط محمد فرج من محافظة الجيزة

فاز بجائزة مجلة الأزهر الإلكترونية لمدة عام من خارج جمهورية مصر العربية، كل من:

1) أحمد فيصل حسني من إندونيسيا.

2) سرحان إبراهيم سرحان من العراق.

3) أحمد يوسف ثاني من نيجريا.

4) محمد فطين النهى من إندونيسيا.

5) محمد علي فراسي من تايلاند.