انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم بمشاركة 500 شخص في مطروح

انطلقت المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان بمطروح، وتستمر من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل بمقر الجمعية، والتي تنظمها هيئة جمعية الشبان المسلمين.

وتشمل المسابقة التي بدأت اليوم، خمسة مستويات مختلفة للمشاركة، بدءًا من حفظ القرآن الكريم بالكامل وصولًا إلى ثلاثة أرباع القرآن ونصفه وربعه وأجزاء محددة من القرآن الكريم، وتتم هذه المسابقة بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح وتستمر لمدة خمسة أيام.

500 مشارك من حفظة كتاب الله

وأعلن إبراهيم قدورة، رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية في مطروح، عن إقامة المسابقة للمرة السابعة عشر، باستثناء الأعوام التي تأثرت بجائحة كورونا، ويشارك هذا العام 500 من حفظة كتاب الله في جميع المراحل العمرية.

مستويات مسابقة القرآن الكريم

وأوضح صالح العشيبي، عضو مجلس الإدارة ومسؤول التنظيم والمشرف على المسابقة الكبرى، أن المسابقة تشمل جميع الأعمار، وتشمل مستويات مختلفة من حفظ القرآن الكريم، بدءًا من القرآن الكامل وصولًا إلى الأجزاء الصغيرة، بهدف تحفيز المشاركين الصغار على زيادة جهودهم في حفظ القرآن مقارنةً بالأعوام السابقة.

تعزيز حفظ القرآن

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الجانب الاجتماعي للمشاركة والاهتمام بالقرآن الكريم، وتعزيز حفظ القرآن وتلاوته بطريقة صحيحة، وتشجيع المسلمين على الاقتراب من كتاب الله من خلال حفظه وأدائه وتفسيره.