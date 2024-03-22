لحظة إطلاق المسلحين النار على المواطنين في قاعة الموسيقى الروسية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية بأن 40 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون في هجوم نفّذه مسلحون داخل قاعة كبيرة للحفلات الموسيقية في موسكو، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

مسلحون يفتحون النار على المواطنين

ووفقًا لتقارير إخبارية روسية، استخدم ثلاثة على الأقل من المهاجمين الذين كانوا يرتدون ملابس قتالية متفجرات، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في مجمع كروكوس على الجانب الغربي من موسكو.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق المبنى، وأيضًا يمكن سماع صوت إطلاق النار.

المهاجمون فتحوا النار على الحاضرين

ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية أن المهاجمين فتحوا النار على الحاضرين في المكان.

ويظهر في أحد المقاطع رجلان مسلحان يتحركان في المركز التجاري ويقومان بإطلاق النار على أي شخص يتحرك أمامهما.

وصرح أندريه فوروبيوف، محافظ منطقة موسكو، عن زيارته للمنطقة وتشكيل فريق عمل لمعالجة الأضرار، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية روسية أنه تم إرسال وحدات شرطة مكافحة الشغب إلى المنطقة، في حين كانت الجهات المعنية تقوم بإجلاء المواطنين.