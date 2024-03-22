لحظة إطلاق المسلحين النار على المواطنين في قاعة الموسيقى الروسية (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
10:25 م | الجمعة 22 مارس 2024
قاعة الموسيقى
أفادت وسائل إعلام روسية بأن 40 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون في هجوم نفّذه مسلحون داخل قاعة كبيرة للحفلات الموسيقية في موسكو، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.
مسلحون يفتحون النار على المواطنين
ووفقًا لتقارير إخبارية روسية، استخدم ثلاثة على الأقل من المهاجمين الذين كانوا يرتدون ملابس قتالية متفجرات، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في مجمع كروكوس على الجانب الغربي من موسكو.
ويُظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق المبنى، وأيضًا يمكن سماع صوت إطلاق النار.
These people were slaughtered...— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) March 22, 2024
More footage from the Crocus Music Hall in Moscow, Russia.
Developing... #russia #moscow #CrocusMusicHall #Crocus pic.twitter.com/iAxsyY3nTO
المهاجمون فتحوا النار على الحاضرين
ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية أن المهاجمين فتحوا النار على الحاضرين في المكان.
ويظهر في أحد المقاطع رجلان مسلحان يتحركان في المركز التجاري ويقومان بإطلاق النار على أي شخص يتحرك أمامهما.
وصرح أندريه فوروبيوف، محافظ منطقة موسكو، عن زيارته للمنطقة وتشكيل فريق عمل لمعالجة الأضرار، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وذكرت تقارير إعلامية روسية أنه تم إرسال وحدات شرطة مكافحة الشغب إلى المنطقة، في حين كانت الجهات المعنية تقوم بإجلاء المواطنين.