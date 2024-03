لحظة إطلاق المسلحين النار على المواطنين في قاعة الموسيقى الروسية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية بأن 40 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون في هجوم نفّذه مسلحون داخل قاعة كبيرة للحفلات الموسيقية في موسكو، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

ووفقًا لتقارير إخبارية روسية، استخدم ثلاثة على الأقل من المهاجمين الذين كانوا يرتدون ملابس قتالية متفجرات، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في مجمع كروكوس على الجانب الغربي من موسكو.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق المبنى، وأيضًا يمكن سماع صوت إطلاق النار.

