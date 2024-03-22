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وصول مسؤولين من الحرس الوطني الروسي إلى موقع حادث إطلاق النار بموسكو 

كتب:

منتصر سليمان
10:28 م | الجمعة 22 مارس 2024
حادث موسكو

حادث موسكو

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوصول مسؤولين من الحرس الوطني الروسي، إلى موقع حادث إطلاق النار بموسكو.

وكان مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أعلن منذ قليل، عن أن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين، نتيجة هجوم وصفته بـ«الإرهابي» على قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بمنطقة موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

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