طفلة تسأل: لماذا خلق الله الناس مختلفين؟.. وعلي جمعة: لدفع بعضهم للخير

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول: «ما أسباب اختلاف البشر وخلق الله - سبحانه، لهم مختلفين سواء في لون البشرة أو اللغة؟».

جمعة: سُنة التدافع خلقها الله في الكون لتعميره وتزكية النفس

وجاء رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم السبت: «ربنا لما خلق الكون بطريقة فيها سُنة التدافع في الفن والعمارة والخير وتزكية النفس».

الاختلاف من طبيعة البشر ليؤدي كل منا دوره في الحياة المرسوم له

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «الآلة فيها تروس مختلفة بعضها يحرك بعض علشان تؤدي مهامها، لو لم يوجد اختلاف هيبقى في تساوي، فالملائكة كلهم واحد، فمفيش اختبار ولا اختيار فربنا خلقنا مختارين وعندنا عقل وخير وتكليف والدنيا بالنكد بتاعها علشان ربنا يرضى عنها».