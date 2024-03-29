مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. هل يعترف العترة بالسرقة؟

يحاول العترة خلال مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19 الذي يذاع يوميا على قناة on إخفاء سرقة لاب توب المدرس عن والده الكبير أوي.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19

خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8 حاول العترة بشتي الطرق إخفاء سرقة لاب توب مدير المدرسة عن والده الكبير أوي، خاصة بعد مجيء مدير المدرسة لدوار الكبير ومواجهة العترة بالسرقة الذي أصر على الإنكار.

وقرر العترة التخلص من اللاب توب بدفنه في حديقة الدوار، وعندما رآه والده أكد له أنه دفن سنجابًا كان يمشي في حديقة الدوار فهل يعترف العترة بالسرقة خلال الحلقة 19؟

مواعيد عرض الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

وتعرض الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الثالثة صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة الثالثة مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».