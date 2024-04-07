موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 7-4-2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7 أبريل 2024 لمحافظة المنيا، الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، إذ يهتم الأهالي بمعرفة موعد أذان الفجر وذلك حتي يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها الصحيح والتقرب إلى الله من خلال الإكثار من العبادات والحرص على السنن والنوافل.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريا، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 7 أبريل 2024، سيكون في تمام الساعة 4:13 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان، باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا، ومنها موعد أذان الفجر، أما وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:18 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و25 دقيقة.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 11:59 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:18 مساءً.

العشاء: 7:36 مساءً.