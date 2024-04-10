إشادة واسعة بمسلسل «مليحة» في فعاليات حفل إفطار أسر الشهداء بالعاصمة الإدارية

خطف الفنان دياب بطل مسلسل «مليحة»، بطل أحد العروض الفنية الناجحة التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم شهر رمضان 2024، الأنظار خلال مشاركته في فعاليات حفل إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد عدد من أسر الشهداء بالمسلسل، وبأداء الفنان دياب خلاله، والرسالة الرمزية التضامنية التي ترسلها الدولة المصرية مع الأشقاء الفلسطينيين من خلال إنتاج المسلسل، باعتبار الفن والدراما من أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.

من جانبه، أعرب الفنان دياب عن سعادته بإشادة أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية بمسلسل مليحة، لافتًا إلى بذل مجهود كبير من فريق عمل المسلسل، ليخرج بهذه الصورة اللائقة.