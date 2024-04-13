كيف تتصرف الزوجة حال ضياع قائمة المنقولات الزوجية؟.. قانوني يجيب

قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية التي تطالب بها الزوجة بعد الانفصام، كونها تحتوي علي كافة الأجهزة والأغراض الشخصية التي اشترتها لمنزل الزوجية، ونشرح لكم في السطور التالية كيفية حصول الزوجة على قائمة المنقولات الزوجية حال ضياعها أو تلفها لأي سبب من الأسباب من خلال خبير قانوني.

ما هي قائمة المنقولات؟

قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قائمة المنقولات الزوجية تعرف بأنها من العقود التي ترد على سبيل الإعارة، وأن الزوج يكون ملزما بردها كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا متى طلبت منه الزوجة، وذلك رغبة من المشرع - واضع القانون- في حفظ حقوق الزوجة المالية.

تقديم الفواتير وشهادة الشهود

وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن للزوجة أن تسترد قائمة منقولاتها في حالة هلاك القائمة أو تلفها بشكل يجعلها غير واضحة، وذلك باللجوء إلى محكمة الأسرة وتقديم فواتير الشراء الخاصة بالأجهزة والمنقولات، مشيراً إلى أنه يمكن أيضا الاستعانة بشهادة الشهود كقرينة تثبت صحة ادعائها بوجود قائمة المنقولات.