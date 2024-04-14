«النواب» يناقش مشروع موازنة العام المالي 2024/ 2025 الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 في جلساته العامة الأسبوع المقبل، بحضور كل من وزيري المالية، والتخطيط، والتنمية، لعرض البيان المالي للحكومة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ووفقا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحال مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد للجان البرلمانية المختصة، ويجرى تقديم تقرير مجمل عن رأي وتوصيات اللجان البرلمانية إلى مجلس النواب.

موعد تطبيق موزانة 2024 /2025

ويبدأ العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجديد في مطلع يوليو المقبل، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليها.

ووفقا للمؤشرات الأولية، وحسبما أشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان صحفي، تشهد الموازنة العامة الجديد للدولة زيادة في نسب الأجور والمزايا الاجتماعية والسلع التموينية وكذلك برنامج تكافل وكرامة.

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بدعم مظلة الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة المخصصات لكلا من ملفي الصحة والتعليم، وذلك اتساقا مع الدستورالمصري.

وقال عمر إن هذة الزيادة تصل إلى نحو 30% في موازنة 2024/ 2025 عن الموازنة السابقة، فضلا عن إتاحة 575 مليار جنيه للأجور.