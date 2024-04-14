9 قنوات للاتصال بالعمال المصريين في الخارج.. تعرف عليها

قالت وزارة العمل، إن مكاتبها بالخارج بلغت 9 مكاتب، بمثابة حلقة الوصل بين العمال المصريين في الخارج والدولة المصرية بكافة أجهزتها، ولديها كثير من المهام والمسؤوليات تجاه أبناء بلدها منها حماية ورعاية واسترداد الحقوق، وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال، والردود على شكاوى واستفسارات العمال.

تفعل قنوات الاتصال بالعمال المصريين بالخارج

وبيّنت الوزارة، طرق التواصل الحديثة معها من خلال المكاتب في الدول الأخرى كالتالي:

- المملكة العربية السعودية «جدة – الرياض» ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870، وخلف إبراهيم الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون:00966543209497، وعنوان المكتب «سفارة جمهورية مصر العربية - حي السفارات - الرياض» ويمكن التواصل مع مكتب جدة عن طريق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة إبراهيم سعد محمدي على تليفون: 00966556984079، والملحق العمالي محمد حسن محمد على هاتف: 966500748553 00، والعنوان «القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة شارع محمد قبال - الروضة».

- في المملكة الأردنية الهاشمية، يمكن التواصل معه من خلال رقم رئيس المكتب محمود فهمي عطا، وهو: 00962777788091 محمول، و009625929749 أرضى، ورقم الملحق العمالى محمد عبد الغفور متولى 00962777788093 محمول، و009625929752 أرضى، والعنوان السفارة المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية عمان- منطقة عبدون - 7 شارع محمد على بدير.

- في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة منال عبد العزيز عثمان، للتواصل: 00971506749294، والعنوان سفارة جمهورية مصر العربية -ابو ظبي - شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -حي السفارات.

- في دولة الكويت، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس المكتب التمثيل العمالي أشرف علم الدين، على رقم: 009656099680، والمُلحق الإداري محمود عبد الجواد، على رقم: 009659725629 العنوان: منطقة السلام القطعة رقم 5- شارع رقم 3- قسيمة 659 منزل رقم 21 .

- في العراق، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي عمرو أحمد رضا حسن، هاتف رقم: 009647867418990، وعلى عنوان بغداد سفارة جمهورية مصر العربية داخل المنطقة الخضراء.

- في قطر، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة سها شهدي شلبي، على تليفون المكتب: 0097444830238، ومحمول رقم: 0097471955263، والعنوان سفارة مصر بالدوحة - عنيزة - الحي الدبلوماسي - كمبوند السفارات.

- في لبنان، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي عبير محمد فؤاد، ورقم التواصل: 0096176686061، وعلى تليفون أرضي رقم: 0096101848833، والعنوان سفارة جمهورية مصر العربية - بيروت - ش د. محمد البذري - بئر حسن - بجوار نقابة المهندسين.

- في دولة إيطاليا، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا طارق السيد مصطفى مرسى، على تليفون: 00393312019665، والعنوان على القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية -17 شارع تيمافو - ميلانو – إيطاليا.