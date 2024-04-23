احالة 311 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين، وجرى شن حملات داخل 9 مراكز.

ضبط 311 مخالفة تموينية بالدقهلية

واوضح أن الحملات التموينية المفاجئة أسفرت عن إحالة 311 محضرًا بالمخالفات التي تم ضبطها إلي النيابة العامة بعد التحفظ على المخالفات المختلفة.

الهدف من الحملات التموينية بالدقهلية

وأكد أن الحملات جاءت من أجل العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وجاءت الحملات في مراكز ومدن ميت غمر ودكرنس والمنصورة والمطرية وحي شرق المنصورة والجمالية ومنية النصر ونبروه وطلخا.

وجاءت المحاضر كالتالي:

- محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين

- محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى

- محاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص

- محاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن

- محاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها.