رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المشترك.. بث مباشر

كتب:

نرمين عفيفي
01:46 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
منتدى الأعمال المشترك

منتدى الأعمال المشترك

انطلقت الآن أعمال منتدى الأعمال المشترك، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ المزيد:

رئيس موزنبيق يصل القاهرة للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المشترك

وفد اقتصادي كوري يشارك في منتدى الأعمال المشترك بالقاهرة مارس المقبل

مدبولي يفتتح منتدى الأعمال المصري الإسباني: فرصة لتأكيد العمل المشترك

«المشاط»: منتدى الأعمال المشترك مع تونس فرصة لتبادل الرؤى بين البلدين

رئيس الوزراء يجتمع مع نظيره الياباني قبل بدء منتدى الأعمال المشترك
بقلم نرمين عفيفي