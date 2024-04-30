انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المشترك.. بث مباشر كتب: نرمين عفيفي 01:46 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024 منتدى الأعمال المشترك انطلقت الآن أعمال منتدى الأعمال المشترك، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس موزنبيق يصل القاهرة للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المشترك وفد اقتصادي كوري يشارك في منتدى الأعمال المشترك بالقاهرة مارس المقبل مدبولي يفتتح منتدى الأعمال المصري الإسباني: فرصة لتأكيد العمل المشترك «المشاط»: منتدى الأعمال المشترك مع تونس فرصة لتبادل الرؤى بين البلدين رئيس الوزراء يجتمع مع نظيره الياباني قبل بدء منتدى الأعمال المشترك منتدى الأعمال المشترك بقلم نرمين عفيفي