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الوطن

عشرات الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية للعارف بالله أبو الحجاج الأقصري

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
عشرات الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية للعارف بالله أبو الحجاج الأقصري

مولد سيدى ابو الحجاج

احتفل عشرات الآلاف من أهالي الأقصر، بمولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي عميد عائلة الحجاجية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة، ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، وعددا من أعضاء مجلس النواب.

يذكر أن أبناء الطرق الصوفية وأحباء ومريدي القطب الكبير أبوالحجاج الأقصري، يحتفلون بمولده بنصب الخيام في ساحة المسجد ومحيط معبد الأقصر، ويحيون الليلة الختامية التي يعقبها فعاليات "الدورة" في مسيرة تجوب أنحاء محافظة الأقصر.

تتميز الاحتفالات بأجواء متنوعة يتخللها ذكر وتواشيح دينية وابتهالات وخطب ومديح، بالإضافة إلى ألعاب التحطيب وركوب الخيل.

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