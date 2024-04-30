أماكن وأسعار اللحوم بأسعار مخفضة بالبحر الأحمر

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة بالبحر الأحمر، عن توافر لحوم سودانية بفروع الشركة المتعددة، بأسعار مخفضة، توجيها لسياسة الدولة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

لحوم سوداني بالشركة المصرية بالبحر الأحمر

وأشار عادل حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، إلى توافر كميات من اللحوم السودانية بسعر 285 جنيها للكيلو، وذلك اعتباراً من اليوم بفروع مدن الغردقة وسفاجا والقصير.

ولفت إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تضم 23 فرعا منتشرة بمدن المحافظة وتضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

الرقابة على الأسواق

من جانبه، شدد أحمد الدقاق مدير إدارة الرقابة التجارية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، على مراقبة الأسواق التجارية بمدن محافظة البحر الأحمر بصورة يومية، موكدا أن حملات تفتيشية تشنها مديرية التموين على السلاسل التجاريه ومنافذ البيع للتأكد من بيع السلع الغذائية المواطنين بأسعار مخفضة بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.