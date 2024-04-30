إزالة 65 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كل مدن ومراكز المحافظة.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة

جاء ذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت 20 أبريل وتستمر حتي 9 مايو المقبل.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الأجهزة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية

نتائج حملات إزالة التعديات في مراكز البحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، ورشيد، ودمنهور، وشبراخيت عن إزالة 65 حالة تعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية، والمرور المستمر على الأراضي المستردة، ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية في المحافظة.