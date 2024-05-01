أبرز طقوس الكنيسة في أربعاء البصخة.. سر منع القبلة بين المؤمنين

تحيي الكنيسة اليوم، أربعاء البصخة المقدسة، والمعروف في الكنيسة بيوم التآمر على المسيح، حيث تذكر الكنيسة الأحداث التي قام بها السيد السميح في مثل هذا اليوم منذ قرون.

لماذا تمنع الكنيسة القبلات حتى عيد القيامة

وقال الأنبا متاؤس، أسقف رئيس دير السريان في كتابه كتاب روحانية طقس القراءات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه منذ ليلة الأربعاء تمنع الكنيسة القبلة بين المؤمنين داخل الكنيسة استنكارًا لقبلة يهوذا الغاشة التي كانت هي الإشارة التي سلم بها السيد المسيح لأعدائه، وتظل القبلة ممنوعة إلى نهاية صلوات الجمعة العظيمة.

وتتضمن أحداث يوم أربعاء البصخة في الكنيسة، سكب قارورة الطيب على رأس المسيح بحسب ما ذكر في إنجيل متى وتوصية تلاميذه أن يكرزوا بهذا الحادث حيثما كرز بالإنجيل، هذا بخلاف طيب مريم أخت العازر الذي كان يوم السبت وسكبته على قدم المسيح ومسحتهما بشعر رأسها، وخيانة يهوذا الإسخريوطي وتآمره مع رؤساء الكهنة وقواد الجند على الثمن ليسلمهم المسيح.

طقس أسبوع الآلام

وينفرد أسبوع الآلام في الكينسة بعدد من الطقوس المميزة له، أبرزها تعليق الكنائس لستائر سوداء تغطى أعمدة الكنيسة والأيقونات أيضًا وكذلك المنجلية، كما تأخذ الألحان هذا الأسبوع النغمة الحزينة وتملئها مشاعر وأحاسيس مؤثرة، وتكون القراءات عن الآلام وأحداث هذا الأسبوع، ولا تقام القداسات خلال هذا الأسبوع وتكون صلوات البصخة خارج الهيكل، ويستثنى من ذلك خميس العهد.