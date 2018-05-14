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الوطن

غدا.. نظر دعوى لـ"إلغاء قرار" زيادة كروت شحن المحمول

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. نظر دعوى لـ"إلغاء قرار" زيادة كروت شحن المحمول

كروت الشحن- أرشيفية

تنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها المقرر انعقادها، غدا، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي هشام محمود، والتي يطالب فيها بـ"إلغاء قرار وزير الاتصالات" الخاص بخفض قيمة الرصيد في كروت الشحن وزيادة أسعارها، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه دون تخفيض أو زيادة.

واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 648 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير الاتصالات، والرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وذكرت أن القرار يمثل استغلالا وتعسفا في استعمال السلطة، ويعد نصبا واحتيالا من مُصدريه، للاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق، وبالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات.

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