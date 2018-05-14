الفائز بلقب "صانع الأمل": حصد مصر المركز الأول شيء يدعو للفخر

كشف محمود وحيد، المصري الفائز بلقب صانع الأمل لعام 2018 في الإمارات العربية المتحدة، تفاصيل حصوله على هذا اللقب بعد تأسيسه جمعية لرعاية المشردين من المسنين في شوارع القاهرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون".

وقال "وحيد"، إن مؤسسته ساهمت في عودة 106 حالات لمرضى الزهايمر إلى أسرهم بجانب رعاية المشردين من المسنين في شوارع وضواحي القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، موضحًا أنه لم يتقدم لتلك المسابقة ولكن رشحه البعض لتلك المسابقة التي تُقام في دولة الإمارات تحت اسم "مسابقة صناعة الامل".

وأشار إلى أن هناك 87 ألف صانع أمل تقدم للمسابقة، من بينهم 4 مصريين، وقيمة الجائزة مليون درهم، موضحًا أن حصد مصر المركز الأول في تلك المسابقة شيء يدعوا للفخر.