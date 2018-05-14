تسجيل الدخول

الوطن

الفائز بلقب "صانع الأمل": حصد مصر المركز الأول شيء يدعو للفخر

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود البدوي
الفائز بلقب "صانع الأمل": حصد مصر المركز الأول شيء يدعو للفخر

محمد وحيد

كشف محمود وحيد، المصري الفائز بلقب صانع الأمل لعام 2018 في الإمارات العربية المتحدة، تفاصيل حصوله على هذا اللقب بعد تأسيسه جمعية لرعاية المشردين من المسنين في شوارع القاهرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون".

وقال "وحيد"، إن مؤسسته ساهمت في عودة 106 حالات لمرضى الزهايمر إلى أسرهم بجانب رعاية المشردين من المسنين في شوارع وضواحي القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، موضحًا أنه لم يتقدم لتلك المسابقة ولكن رشحه البعض لتلك المسابقة التي تُقام في دولة الإمارات تحت اسم "مسابقة صناعة الامل".

وأشار إلى أن هناك 87 ألف صانع أمل تقدم للمسابقة، من بينهم 4 مصريين، وقيمة الجائزة مليون درهم، موضحًا أن حصد مصر المركز الأول في تلك المسابقة شيء يدعوا للفخر.

أخبار متعلقة

محمد بن راشد يتوج المصري محمود وحيد بلقب "صانع الأمل" لهذا العام

محمد بن راشد يتوج المصري محمود وحيد بلقب "صانع الأمل" لهذا العام
مسيرة لأسرة الشهيد "محمد وحيد" تطوف شوارع المنيا

مسيرة لأسرة الشهيد "محمد وحيد" تطوف شوارع المنيا
مسيرة تنطلق من أمام مدرسة الشهيد "محمد وحيد" بالمنيا

مسيرة تنطلق من أمام مدرسة الشهيد "محمد وحيد" بالمنيا
تأبين الشهيد المقدم محمد وحيد حبشي في مدرسة تحمل اسمه بالمنيا

تأبين الشهيد المقدم محمد وحيد حبشي في مدرسة تحمل اسمه بالمنيا
وفاة نائب مدير أمن السويس الأسبق والد شهيد الواحات المقدم محمد وحيد

وفاة نائب مدير أمن السويس الأسبق والد شهيد الواحات المقدم محمد وحيد

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

المتحدث باسم حركة فتح: فلسطين لا تنسى وقوف الشعب المصري بجانبها

المتحدث باسم حركة فتح: فلسطين لا تنسى وقوف الشعب المصري بجانبها

بالفيديو| رد فعل جنوني من رجل عندما شاهد سيارة فيراري بالشارع

بالفيديو| رد فعل جنوني من رجل عندما شاهد سيارة فيراري بالشارع

الكنيسة تشكر السيسي بعد عودة رفات شهداء ليبيا

الكنيسة تشكر السيسي بعد عودة رفات شهداء ليبيا

الفائز بلقب "صانع الأمل": حصد مصر المركز الأول شيء يدعو للفخر

الفائز بلقب "صانع الأمل": حصد مصر المركز الأول شيء يدعو للفخر

" الكتاب العرب" يدين نقل السفارة الأمريكية للقدس ويؤكد دعمه لفلسطين

" الكتاب العرب" يدين نقل السفارة الأمريكية للقدس ويؤكد دعمه لفلسطين

اختيارات الوطن

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

بالأسعار والعروض.. تعرف على السلع المتاحة داخل معرض الترجمان

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

الأكثر قراءة

عاجل