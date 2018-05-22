أكد الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشؤون التعليم والطلاب، أن الطالب المصري يتميز بالذكاء الشديد دون غيره من الطلاب في أي مكان آخر، مضيفا أن الشباب المصري افتقد الفترات الماضية للتوجيه السليم، مشيدا بدور القيادة السياسية الفترة الحالية في احتضان الشباب من جديد من خلال التوجيه والدعم والاهتمام.

وأضاف الظواهري، في تصريحات صحفية، أن التوجيه السليم للشباب يساعدهم على التفكير السليم والوصول للحقائق التي تمهد لهم الطريق للقيادة في المستقبل.

وتابع، أن الجامعة تعمل دائما على تلبية الاحتياجات لـ22 ألف طالب وطالبة مقيدون بها للدراسة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالسلوك والآداب الاجتماعية من الشيم الحميدة التي يتميز بها التعليم المصري، منوها إلى أن الجامعة وضعت غرامة قدرها 50 جنيها أول مرة لكل طالب يتم ضبطه وهو يدخن، مشيرا إلى أنه إذا تم ضبطه مرة أخرى وخالف التعليمات واللوائح الخاصة بسير العملية التعليمية داخل الجامعة يتم استدعاء ولي أمره.