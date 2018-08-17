أكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، استعداد جميع مستشفيات العاصمة، لاستقبال كافة حالات الطوارئ والمترددين من المواطنين على المستشفيات وإلزام جميع الأطباء والتمريض المدرجين بخطة العمل خلال عيد الأضحى بالالتزام التام بالمهام الموكلة لكل منهم وعدم إغلاق التليفونات المحمولة.

وشدد محافظ القاهرة، على إجراء الصيانة الدورية لضمان صلاحية جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات مع توفير مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات المناسبة، وعلى أن يكون ذلك مسؤولية مدير المستشفى، وفي حالة وجود أعطال أوعجز بالأدوية والمستلزمات يتم إبلاغ مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة بالمديرية قبل الحدث بوقت كافي حتى يمكن الدعم.

ووجه محافظ القاهرة، الدكتور مصطفى غنيم، نائب رئيس قطاع مديرية الشؤون الصحية، بمراجعة كافة إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات، والتنبيه على الأطقم العاملة بضرورة الالتزام التام بالزي المخصص لكل فئة أثناء العمل بالمستشفيات، ومراجعة كافة إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات.