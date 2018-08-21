تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن استعدادات مصلحة الري بمختلف قطاعاتها لاستقبال فترة إجازة عيد الضحى المبارك، حيث تم رفع أقصى درجات الاستعداد على مستوى كافة الإدارات المركزية التابعة لها بالمحافظات تمهيدا لاستقبال إجازة عيد الأضحى، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة مستجدات محتملة قد يكون من شأنها التأثير على إدارة منظومة المياه وحالة الري بالمحافظات، بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى مديري العموم والمفتشين ومديري الهندسات ومهندسي المراكز للتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية لضمان توفير المياه وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات.

وفي هذا الصدد، فقد اجتمع المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري بجميع المسؤولين على مستوى المصلحة لبحث ومناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال إجازة العيد، والاطمئنان على سير العمل بمختلف الإدارات العامة التابعة للمصلحة وخاصة إدارات توزيع المياه والإدارة العامة للمعدات والصيانة والتأكيد على الإجراءات والاستعدادات المطلوبة خلال فترة العيد، والتنبيه على كافة الإدارات بمختلف المحافظات بموافاة غرفة العمليات المركزية بالمصلحة بالتخفيضات المطلوبة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، وجه رئيس المصلحة بتخفيض المنصرف من أسوان خلال الفترة المناظرة لفترة عيد الأضحى، فضلا عن تخفيض تصرف الترع والرياحات بالوجهين القبلى والبحرى استعداد لفترة العيد، علاوة على تنظيم نوبتجيات بالإدارة المركزية لتوزيع المياه وإلادارات التابعة لها لمتابعة المناسيب والتصرفات أولا بأول ، بالإضافة إلى المرور المكثف من خلال نوبتجيات لكافة المهندسين والعاملين وفرق العمل المتواجدة أثناء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات لمتابعة آليات التشغيل والصيانة لمنظومة الري بالمحافظات، والإطمئنان على حالة وجاهزية مخرات السيول والأمطار والتأكد من تطهيرها ونظافتها وجاهزية كافة المعدات للاستفادة بها في حالة حدوث أي أزمان، ومتابعة مناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية وكذا نهايات الترع والمصارف وكذا محطات الري والصرف واتخاذ كافة الإجراءات الفورية لصالح العمل، فضلا عن التأكيد على ضرورة وضع الجسور المشتركة تحت المراقبة ومتابعة مناسيب المياه وعدم تجاوزها للمناسيب التصميمية، مع تأمين كافة المنشآت واتخاذ كافة إجراءات الحراسة اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة لتوفير التدابير الأمنية للمنشآت الحيوية، ، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تمكين المخالفين من استغلال فترات الإجازات الرسمية في عمل أية مخالفات أو توسعات في مخالفات أو توسعات في مخالفات قائمة على منافع الري.