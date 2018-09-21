قالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم، إن الوزارة استحدثت مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخدمة التعليم الفني، وهي شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتربط الطالب بسوق العمل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية "DMC"، أن هذه المدارس تعطي الطالب مهارات القرن الـ21 التي يحتاجها سوق العمل؛ وهي مدارس ذات طبيعة خاصة بسبب طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص والمدقق الخارجي.

وأشار إلى أن عدد من رجال الأعمال تعهدوا بتعيين 100% من خريجي شهادات "التكنولوجيا التطبيقية".

وتابعت أنه يكن القبول بالمدارس عن طريق مسابقة يكون بها امتحان لغة وحساب وكشف هيئة وكشف طبي.

وعن اختيار المعلم قالت: "اختيار المعلم بيتم بطريقة جديدة وبيقدم في مسابقة وتعاونا في المناهج مع صندوق تطوير التعليم والتقييم على غرار الثانوية العامة بتقويم تراكمي".

وأوضحت أن الوزارة تهتم بأن يكون طالب التعليم الفني فخورًا بالتحاقه في المدرسة.