قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية شارك اليوم في اجتماع دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي، وحضره وزراء مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وأوضح أبوزيد، في تغريدة على تويتر، اليوم، أن بومبيو طرح أفكارا أولية حول فرص التعاون الأمني في المنطقة ومكافحة مصادر التهديد للاستقرار.

وتابع: "سيدرس الوزراء الأفكار ويواصلوا التحاور بشأنها بما يتناسب مع التطورات في المنطقة".

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع عدد من نظرائه من الدول العربية إقامة تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط، يستند إلى "مجلس تعاون خليجي موحد".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم أن الاجتماع ناقش مسألة إقامة "تحالف استراتيجي شرق أوسطي" لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة أنشطة إيران الخبيثة.